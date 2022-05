Maxscript für alle! | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Diese Woche präsentieren wir euch den YouTube-Kanal „Maxscript For Everyone“ von Videep Mishraa, wo der Entwickler bis dato 11 Videos veröffentlicht hat, im Rahmen derer er sich der wunderbaren Welt von 3ds Max annimmt.

Dieswöchige Tutorials: Die bisher auf dem Videeps erschienen Video-Tutorials sind die nachstehenden. Es lohnt sich, durch die komplette Video-Auswahl zu klicken!

Setup | Layout | Code

Code Line by Line

Variables and Datatypes in Maxscript

Save and Load

Selection and Selecting Objects

Using the $ Sign!

Arrays

Arrays – Delete Item

Iteration

Functions – 1

Nested Loops & 2D Grid

Weitergeklickt: Der Entwickler freut sich auch auf euren Besuch auf Twitter und Github – und natürlich auf seinem Bildungsangebot auf YouTube.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!