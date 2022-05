Der beste Fanfilm des Jahres!

Der Film

„Standard Issues“ hat 4 Jahre gebraucht – und ging von einer albernen Idee durch alle Stufen der Produktion und hat sich sogar schon an die restliche Star Wars Fanbase angehängt. Erste Stimmen in den Kommentaren verlangen, dass er „Kanon“ wird, und somit offizieller Teil des Universums. Finden wir jetzt mal keine schlechte Idee – nach den letzten paar Filmen wird es auch Zeit, dass wieder was Gutes dazu kommt.

Die Zukunft!

Wer sich jetzt fragt, was es alles braucht, um so etwas auf die Beine zu stellen – den müssen wir bis zur Herbstausgabe 21:05 vertrösten. Dann wird Robert mit uns hinter die Kulissen gehen, und alles über Props, Story, Dreh, Kooperation und die Feinheiten des Firmware-Upgrades diverser Imperialer Tools berichten.

Der Macher

Robert Hranitzky arbeitet als freiberuflicher Motion Graphics Designer in München für namhafte nationale und internationale Kunden. Kern seiner kreativen Arbeit ist die Konzeption und Gestaltung von 2D/3D-Animationen, Trailern und Visualisierungen. Mehr von seinem Schaffen findet Ihr unter hranitzky.com. In der DP war er schon des Öfteren – zum Beispiel mit dem Toca Me Trailer, was Ihr hier zum kostenlosen Download findet.