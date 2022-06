Radeon ProRender 3.4 – Das sind die neuen Funktionen

In nuce: AMD veröffentlicht Radeon ProRender 3.4 für Blender und Maya – die neueste Version des kostenlosen GPU-Renderers, welches physikalisch korrektes Rendering bietet. Die Blender-Ausführung des Renderers ist übrigens sowohl mit Blender 3.1 als auch mit Blender 3.2 kompatibel. Erst letzte Woche veröffentlichte AMD sein quellfreies USD-Hydra-Plugin in der Version 1.1 (wir berichteten am 09.06.2022 darüber).

Gefietscherte Features: Beispielhaft zeigen wir euch nachstehend zwei der neuen Funktionen, welche für beide Tools – für Blender und Maya – Gültigkeit haben.

Nebel-Steuerung (Fog Control) und Atmosphäre-Steuerung (Fog Control): Abrufbar sind diese im Welteneigenschaften-Panel (World Properties Panel). Über die dort auffindbaren Regler passt ihr beispielsweise Dichte, Verlauf oder Höhe des Nebels an.

Überschreibbare Schatten-Einstellungen: Objekte, auf welche Schatten geworfen werden (obwohl das eurem gestalterischen Wunsch widerspricht), gehören somit der Vergangenheit an. Außerdem reguliert ihr die Farbe des Schattenwurfs.

Weitergeklickt: Um herauszufinden, welche neuen Funktionen darüber hinaus mit Radeon ProRenderer 3.4 einhergehen, und welche Tool-spezifischen Funktionen die User:innen erwartet, findet ihr bei den dazugehörigen Veröffentlichungshinweisen auf Github heraus – jeweils für Blender und Maya. Wer sich dahingehend aufschlauen möchte, was ProRender überhaupt ist (und worin die Vorteile für User:innen liegen), der klickt das nachfolgende Video – welches mittlerweile zwar zwei Jahre auf dem Buckel hat, aber noch immer ein grundlegendes Verständnis für ProRender vermittelt.

Radeon™ ProRender is Everywhere



