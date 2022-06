XStudio: Neue Reviewing-Software von DNEG kommt!

In nuce: DNEG arbeitet an einer neuen quelloffenen Software für Playback, Reviewing, Editing und Grading. Die Software wurde auf den Namen XStudio getauft, soll innerhalb von DNEG alle anderen bestehenden Reviewing-Tools ersetzen. Gemäß Ankündigung wird XStudio im Jahresverlauf erscheinen. Außerdem: Laut DNEG wird XStudio auf die branchenspezifischen Bedürfnisse von VFXler:innen zugeschnitten. Dabei soll die Software einerseits als eigenständiges Tool funktionieren, andererseits kann XStudio auch in bestehende Pipelines verbandelt werden – über integrierte Schnittstellen zu Python und C++.

Funktionen von XStudio: Einige der Vorzeige-Features, welche – im Rahmen der dazugehörigen Pressemeldung – vorgestellt wurden, sind die nachstehenden. Über die gesamte Funktionsspannbreite informiert ihr euch auf dneg.com/xstudio.

Weitergeklickt: Pressemeldung zu xStudio. Seht euch das entsprechende Twitter-Posting gleich hier unten.

Introducing xSTUDIO, our DNEG-developed playback & review application!

Engineered to support filmmakers across a variety of review scenarios, xSTUDIO will be launched later this year as an open-source project! Learn more: https://t.co/1huQpRHaC6

— DNEG (@dneg) June 9, 2022