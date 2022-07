Warten auf Bojangles | Verlosung

In nuce: Am 4ten August kommt die Liebesgeschichte „Warten auf Bojangles“ bundesweit ins Kino. Im Rahmen des Filmstarts verlosen wir, zusammen mit dem Filmverleih Studiocanal, drei Fanpakete, jeweils bestehend aus zwei digitalen Freikarten und der Buchvorlage von Schriftsteller Olivier Bourdeaut.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Unter welcher geistigen Erkrankung leidet die Protagonistin von „Warten auf Bojangles“, gespielt von Virginie Efira?

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendeschluss ist der 12te August 2022. Viel Glück!

Wovon handelt „Warten auf Bojangles“? Die Inhaltsangabe zum Film: Frankreich der 50er Jahre. Es ist Liebe auf den allerersten Blick – zumindest bei Georges. Sofort verfällt er der fantasievollen und spontanen Camille. Doch so schnell wie sie ihm erschienen ist, so schnell ist Camille auch wieder verschwunden. Gorges muss Camille erst zu dieser Liebe überreden, aber dann tauchen sie gemeinsam ab, in ein leidenschaftliches Leben, fernab aller Konventionen. Jede Nacht wird zum überschwänglichen Fest, auf dem sie zu Mr. Bojangles tanzen und ihre Freunde mit verrückten Geschichten unterhalten. Nach der Geburt ihres Sohnes Gary gehört auch er ganz selbstverständlich zu dieser exzentrischen Welt dazu. Doch sie kennen beide auch die dunkle Seite von Camille, die bittere Wahrheit, die ihr Leben zunehmend zu zerstören droht… Kurzerhand trifft George eine tiefgreifende Entscheidung in der Hoffnung, seine große Liebe und seine Familie ein letztes Mal zu retten.

Hintergrund-Infos zum Film: Mit „Warten auf Bojangles“ ist dem französischen Romanautor Olivier Bourdeaut ein Überraschungshit in Frankreich gelungen. Regisseur Régis Roinsard („Mademoiselle Populaire“) hat den Debütroman in einen rauschhaften Liebesfilm verwandelt. Auf der Leinwand wird das Liebespaar von den französischen Schauspielstars Virginie Efira („Benedetta“, „Ein Becken voller Männer“) und Romain Duris („Eiffel in Love“, „Beziehungsweise New York“) verkörpert.

