Blender 3.3 betritt die Beta-Phase

In nuce: Am 11.07.2022 berichteten wir über den Release von Blender 3.2.1 – und die dazugehörigen, hinzugekommenen Funktionen. Jetzt schon ist der Nachfolger, Blender 3.3, in die Beta-Phase übergegangen – und soll am 7.09. dieses Jahres erscheinen. Version 3.3 soll mit neuen Funktionen und Verbesserungen in puncto Animation, Modeling, Rigging-Pipelines, Cycles und den Workflows zu Grease Pencil und Geometry Nodes aufwarten. Bis einschließlich zum 31ten August dürfte sich Blender 3.3 noch in der Beta-Phase befinden.

Neuer Splash-Screen: Zu den kosmetischen Neuerungen gehört ein neuer Splash-Screen, der dank einer Grafik von Art-Director-Slash-Concept-Artist Piotr Kryński verschönert wurde. Piotr arbeitet bei One Pixel Brush, hat – ungewöhnlich für einen Künstler – einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften.

