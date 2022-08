glTF 2.0 jetzt international normiert!

In nuce: Im Jahr 2013 ist die Khronos Group mit glTF gestartet. Ziel der Initiatve war es, mit glTF einen Formatstandard für 3D-Assets zu schaffen, vergleichbar etwa mit JPEG in der Bildbearbeitung. Wer die Entwicklung mitverfolgt hat: Es gibt Neuigkeiten! Die Khronos Group hat ihre lizenzfreie glTF -2.0-Spezifikationen als ISO/IEC 12113:2022 internationalen Standard veröffentlicht. Das gab die Khronos Group kürzlich bekannt. Laut Khronos Group wurde somit die Umsetzung von glTF 2.0 durch den ISO/IECJTC 1 Publicly Available Specification Submission Process erfolgreich abgeschlossen – welche die weltweite Anerkennung von glTF weiter festigen dürfte.

Weitere Infos: Khronos Group gelobt, auch künftig glTF weiterzuentwickeln. Neil Trevett, Khronos President, sagt, der ISO/IEC-Standard würden weltweit anerkannt, böte, so beschreibt es Neil, oft die technische Grundlage für Beschaffungen von IT-bezogenen Gütern und Dienstleistungen. Des Weiteren verweist Neil darauf, Khronos beabsichtige – auch zukünftig – solche Khronos-Spezifikationen der internationalen Normierung zu überführen, die bereits jetzt breitenwirksam Verwendung finden.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos auf iso.org. In der Print-Ausgabe 01:2022 hat unser Autor Arnold Plötsch im Artikel „glTF – der neue Standard für Produkte“ fachkundig auseinandergesetzt, warum es einen solchen Standard braucht, wie er aufgebaut ist, wie sich glTF von FBX unterscheidet, wie sich der Standard im Arbeitsalltag bis dato bewahrheitet hat – und wie es mit glTF weitergehen könnte. Im Rahmen unserer Reihe Retro-Artikel haben wir euch Arnolds kompletten Artikel kostenlos zugänglich gemacht.