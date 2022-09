Wo hin mit den ganzen Photoshop-Bürsten?

In nuce: Entwickler Anastasiy Safari hat Version 6.0 seines Plugins zwecks Bürsten-Orga in Photoshop veröffentlicht – MagicSquire. 2016 wurde das Ordnungs- und Ablagesystem für Photoshop-Bürsten (Brushes) erstmals veröffentlicht. Zu den neu hinzugekommenen Vorzeige-Funktionen gehören: ein transparentes Head-up-Display, das Nutzen von Vorschau-.abr-Dateien (vor dem Ladevorgang), benutzerdefinierte Bürsten-Thumbnails – und eine Auswahlmöglichkeit, mithilfe der User:innen die Bürsten-Eigenschaften nach jedem getätigten Pinselstrich randomisieren. MagicSquire 6.0 ist für Windows- und Mac-Betriebssysteme verfügbar. Kostenpunkt: 19 US-Dollar.

Weitergeklickt: Interessierte entdecken über die Version-Historie von MagicSquire alle weiteren, frischen Funktionen der neuen Version – oder auf der Produktseite, wo die neuen Funktionen allesamt erklärt werden. Das nachstehende Video leistet den Schnelldurchlauf zu den Feature-Freuden von MagicSquire 6.0. Digital Production berichtete am 22.10.2021 über den Release von MagicSquire 5.0 respektive am 24.07.2022 über den von MagicSequire 4.0. Die Cthulhu-artige Illustration aus dem Aufmacherbild oben stammt von Concept Artist Reid Southen, die an Großproduktionen wie Matrix Resurrections, Jupiter Ascending oder Independence Day: Resurgence mitgearbeitet hat.

MagicSquire 6 – transparent Brush HUD, panel for Adobe Photoshop