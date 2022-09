Wie ein 3D-Modell ausdrucken?

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Creative Director Steve Talkowski. In dem knapp fünfzigminütigen Video zeigt Steve, wie es Artists gelingt, ein 2D-Design in 3D zu überführen – und danach als 3D-Objekt auszudrucken. Für seine Präsentation nutzt Steve den TikiBot, den BroodingBot und weitere Kreationen aus seinem Künstler-Portfolio.

Wer ist Steve Talkowski? Steven hat über 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich CGI, hat mit Verlauf seiner Karriere mit namhaften Firmen und Marken wie BMW, Pepsi, General Mills und M&M’s gearbeitet, aber auch an Kinofilmen wie Ice Age oder Alien Resurrection. 2008 gründete Steven die Sketchbot Studios. Er lebt in Los Angeles, Kalifornien.

Steve Talkowski @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 3