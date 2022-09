Autodesk kündigt Cloud-Lösung Flow an

In nuce: Autodesk hat, wie einer aktuellen Pressemeldung zu entnehmen ist, Flow angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Software zwecks Cloud Computing, die sich an die Medien- und Unterhaltungsbranche richtet respektive an Entwickler aus den Branchen Visual Effects und Gaming.

In toto: Laut Selbstdarstellung soll Autodesk Flow den kompletten Produktionszyklus begleiten – von der anfänglichen Konzeptionierung bis zur Auslieferung des Endprodukts. Das erste Produkt, welches unter dem Titel Flow veröffentlicht wird, soll sich, wie es seitens Autodesks heißt, auf Asset Management konzentrieren. Neben Flow wurden außerdem Forma und Fusion angekündigt. Flow, Forma und Fusion werden als Branchen-Clouds beschrieben. Forma soll Nutzern aus der AEC-Branche ansprechen (Architecture, Engineering & Construction), wohingegen Fusion Kreative aus der Design- und Fertigungsbranche adressiert.

Angekündigt wurde Flow auf der Autodesk University 2022, dem jährlich stattfindenden User-Event von Autodesk. Nachdem Autodesk University die beiden vorangegangen Jahre ausschließlich als Online-Event stattgefunden hatte, kehrte die Veranstaltung dieses Jahr als Präsenz-Veranstaltung in New Orleans zurück. Die Veranstaltung versammelt Fachkräfte den Branchen AEC (siehe oben), Product Design und Manufacturing (D&M) und Media & Entertainment (M&E). Weitere Details, Infos zum Veröffentlichungstermin oder zur Bepreisung zu Flow und den anderen Cloud-Lösungen sind bislang unbekannt.

Quellen: Autodesk Paves Path to Digital Transformation in the Cloud (Autodesk PR), M&E at AU: Studios empowered to create more content, faster in the cloud (Diana Colella, Senior Vice President der Autodesk Entertainment & Media Solutions Group)