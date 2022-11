In nuce: Quad Spinner, der Softwareentwickler mit einem Faible für die Natur – wie es in der Selbstdarstellung der Firma heißt – hat die neueste Version seines Terrain-Design-Werkzeugs Gaea veröffentlicht. Das geht aus einem Blog-Posting auf blog.quadspinner.com vom 14.11. dieses Jahres hervor. Mit Gaea 1.3.2 wurden, so schreibt es 80.lv, einige der meist angefragten Funktionen hinzugefügt, darunter ein neues Felsenwerkzeug oder der Objektimport (siehe unten). Kostenpunkt: Die Community-Version von Gaea ist kostenfrei, allerdings im Funktionsumfang beschnitten. Die Indie-Lizenz kostet 99 US-Dollar, die Professional-Lizenz schlägt mit 199 US-Dollar zu Buche respektive die Enterprise-Lizenz mit 299 US-Dollar.

In toto: Nachstehend folgt ein stichpunktartiger Überblick zu den neuen Funktionen von Gaea 1.3.2.

RockNoise: Mittels dieser Funktion lässt sich ein Feld erstellen, befüllt mit Steinen unterschiedlicher Größe. Die Steindichte ist benutzerdefinierbar. Dabei können die Steine auf jeder beliebigen Fläche untergebracht werden.

Object-to-Heighfield: So nennt sich das neue Werkzeug, mit dem sich das Höhenfeld erfassen lässt. Hierbei wird eine OBJ-Datei in ein Terrain umgewandelt – und somit für die weitere Bearbeitung in Gaea vorbereitet.

Screenshots: Die Statusleiste verfügt jetzt über eine dezidierte Screenshot-Schaltfläche, mittels der ein Screenshot des Viewports gemacht wird – wobei die Auflösung des Screenshots verdoppelt oder sogar vervierfacht werden kann (Supersampling-Option). Es steht dem User frei, Speicherort und Benennung der Screenshots auszuwählen. Wahlweise kann auch ein Screenshot des Diagramms erstellt werden. Screenshots mit einem transparenten Hintergrund sind zusätzlich auswählbar.

Kleinere Verbesserungen wurden ebenfalls verbaut – einzusehen unter blog-quadspinner.com.

