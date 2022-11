CityEngine User Meeting 2022 als Video-Stream!

Was auf dem diesjährigen CEUM stattfand, ist jetzt als fünfteilige Video-Reihe mit einer Laufzeit von rund 100 Minuten abrufbar.

In nuce: Am Donnerstag, dem 10.11., fand das diesjährige CityEngine User Meeting (CEUM) online statt. Damit jährte sich die Veranstaltung über virtuellen Städtebau zum sechsten Male. Im Nachgang zum CEUM 2022 wurden jetzt die Video-Präsentationen auf YouTube veröffentlicht, wie aus einer Bekanntmachung auf 3d-env.tech hervorgeht. Das Videomaterial umfasst fünf Videos mit einer Gesamtlänge von rund 100 Minuten.

Das CEUM 2023 soll beim US-amerikanischen Softwarehersteller Esri in den Redlands stattfinden – einem Stadtviertel von Kalifornien. Genauer soll das CEUM 2023 im Rahmen der Geodesign Summit in der Esri-Hauptniederlassung in den Redlands ausgerichtet werden. Die Geodesign Summit ist für den 11ten & 12ten April 2023 angesetzt. Der Hersteller Esri setzt seinen Fokus auf Geoinformationssysteme, ist Entwickler der Software CityEngine, mit der sich 3D-Städte generieren lassen.

In toto: Nachstehend folgen alle fünf Videos. Besondere Aufmerksamkeit verdient das erste Video, denn hier stellt Production Designer Romain Janil seine Cube World (Würfelwelt) vor – ebenfalls tut Romain dies in unserer Ausgabe DP 05 : 2020 auf Seite 8, wo ihn Bela Beier unter dem Titel Square Worlds interviewte.

CityEngine User Meeting (CEUM) 2022: „How to rule them all“

CityEngine User Meeting (CEUM) 2022: „Historical, digital 3D models of Zurich“

CityEngine User Meeting (CEUM) 2022: „Virtual Heritage: The Roman Forum“

CityEngine User Meeting (CEUM) 2022: „Newest features in CityEngine 2022.1 – Part 1“