Dank dieses zweiteiligen Leitfadens mit Phoenix loslegen!

Cory Holm, Team Lead bei Chaos Group, veröffentlicht einen ausführlichen Leitfaden, der sich für Neulinge eignet. So funktioniert die Flüssigkeitssimulations-Software Phoenix …

In nuce: Die Chaos Group hat einen zweiteiligen Leitfaden veröffentlicht, der sich an Einsteiger richtet, die mit der Flüssigkeitssimulations-Software Phoenix arbeiten. Beide Teile wurden am 25.10. dieses Jahres veröffentlicht. Autor ist Cory Holm, seines Zeichens 3D Artist & Video Production Team Lead bei Chaos Group. Die Software Phoenix ist für 3ds Max und Maya verfügbar.

In toto: Nachstehend folgen Verlinkungen und stichpunktartige Zusammenfassungen zu den beiden Leitfäden.

The complete guide to Chaos Phoenix, Part 1 — Getting to know dynamics simulation: Der erste Teil widmet sich den Punkten Simulation; Feuer-, Rauch- und Flüssigkeits-Simulationen; Emittern & Sources; Viewport Preview; und Rendering.

Der erste Teil widmet sich den Punkten Simulation; Feuer-, Rauch- und Flüssigkeits-Simulationen; Emittern & Sources; Viewport Preview; und Rendering. The complete guide to Chaos Phoenix, Part 2 — Under the hood: Der zweite Teil bietet Einblicke dahingehend, wie es gelingt, Simulationen mit passendem Shading und Shaping zu versehen. Unterteilt ist Teil zwei in: Grid Channels & Ranges; Partikel, Partikel-Kanäle & Messbereiche; Partikel-Shader; und Kräfte & Texturen.

Weitergeklickt: Am 8.06. dieses Jahres berichtete Digital Production über den Release zu Phoenix 5.0 – mit einhergingen eine einheitliche Lizenz, mehr Kontrolle beim Bewegen von Objekten und ein eigenständiger Node Viewer.