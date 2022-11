Ragdoll Dynamics erscheint in der Version 3.0!

In nuce: Ragdoll Dynamics, ein Plug-in für Autodesk Maya, mit dem sich realistisch aussehende Animationen generieren lassen, erscheint in einer neuen Version: Raydoll Dynamics 3.0. Der Entwickler spricht davon, Animieren würde mit der neuen Version bis zu 100-mal schneller. Zu den neuen Funktionen gehören Physik-basiertes Charakter-Posing, Ersatz-Rigs für interaktive Framerates oder eine Multi-Charakter-Asset-Bibliothek. Seitens Hersteller heißt es, Ragdoll Dynamics eigne sich auch für die Animation von Stoffen, Haaren, Muskeln oder Flügeln.

Was bringt Raydoll Dynamics 3.0? Laut dazugehöriger Pressemeldung von Ragdoll Dynamics, verbringen Character Animatoren 80 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Tätigkeiten, die automatisierbar wären. In derselben Pressemeldung heißt es, ein Großteil der Arbeitszeit ginge dafür drauf, physikalisch korrekte Bewegungsabläufe zu erstellen – eine Routinetätigkeit, die der Kreativität und Freude von Animatoren abträglich ist. In der Selbstdarstellung der Firma steht weiter, Ragdall Dynamics würde von rund 250 Studio weltweit verwendet – darunter namhafte Vertreter wie Weta, Sony Pictures Imageworks und DNEG.

In toto: Nachstehend folgen diejenigen Funktionen, welche in der Pressemeldung zu Raydoll Dynamics 3.0 hervorgehoben wurden.

Live Modus: Mit dem neuen Click-and-Drag-Interface werden Rigs vereinfacht – damit das Animieren von Charakter fast so einfach wird, als handele es sich um eine G.I. Joe-Actionfigur oder eine Barbiepuppe.

Mit dem neuen Click-and-Drag-Interface werden Rigs vereinfacht – damit das Animieren von Charakter fast so einfach wird, als handele es sich um eine G.I. Joe-Actionfigur oder eine Barbiepuppe. Load Physics: Vorhandene Maya-Rigs können nun in Physik-basierte Versionen umgewandelt werden – was eine 10- bis 100-fach gesteigerte CPU-Leistung mit sich bringen soll.

Vorhandene Maya-Rigs können nun in Physik-basierte Versionen umgewandelt werden – was eine 10- bis 100-fach gesteigerte CPU-Leistung mit sich bringen soll. Die Asset-Bibliothek ist bestückt mit vierzehn Charakteren (bspw. Mensch, Astronaut, Außerirdischer, Hund), soll es erlauben, sich sofort am Ragdoll-Feature-Set zu versuchen. Auch von Artists erstellte Ragdolls können in der Asset-Bibliothek gespeichert werden.

ist bestückt mit vierzehn Charakteren (bspw. Mensch, Astronaut, Außerirdischer, Hund), soll es erlauben, sich sofort am Ragdoll-Feature-Set zu versuchen. Auch von Artists erstellte Ragdolls können in der Asset-Bibliothek gespeichert werden. Interaktiver Modus: Gestattet es Artist, mit Maya-artigen Steuerelementen zu arbeiten; dadurch sollen Animationen deutlich schneller entstehen. Denn: Es entfällt der Arbeitsschritt, Animationen zu keyen – mitsamt anschließender Sichtung des Playbacks.

Gestattet es Artist, mit Maya-artigen Steuerelementen zu arbeiten; dadurch sollen Animationen deutlich schneller entstehen. Denn: Es entfällt der Arbeitsschritt, Animationen zu keyen – mitsamt anschließender Sichtung des Playbacks. Als Ragdoll Freelancer wird die Software jetzt zusätzlich angeboten – allerdings nur für Einzelkunden. Dieses macht die Software qua einer Freelancer-Lizenz zugänglich, ausgestattet mit vollem Funktionsumfang, zeitlich unbegrenzt verwendbar, für einen Preis von 199 US-Dollar. Die unterschiedlichen Bepreisungen für die kommerziellen Versionen der Software sind über ragdolldynamics.com/pricing einsehbar.

Weitergeklickt: Eine Testversion kann über learn.ragdolldynamics.com heruntergeladen werden. Zuletzt berichtete Digital Production am 6.08. letzten Jahres über Ragdoll Dynamics – damals über den Early Access einer Vorgängerversion respektive hilfreiche Video-Tutorials.