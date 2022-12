Reservoir Dogs | Verlosung

In nuce: Quentin Tarantinos meisterhaftes Debüt ist ab sofort als brandneuen 4K-restaurierte Fassung fürs Heimkino erhältlich. Wir verlosen hierzu eine limitierte Collector‘s Edition. Diese wird in einer Sonderverpackung veröffentlicht, ist mit Special Goodies ausgestattet – darunter: ein 28-seitiges Booklet, 3 Poster und 8 Artcards. Zudem ist die Dokumentation „Tarantino – The bloody Genius“ (Blu-ray) sowie ein K-BILLY Schlüsselanhänger enthalten. Dazu gesellt sich sehenswertes Bonusmaterial, wie geschnittene Szenen, die Dokumentation „Reservoir Dogs: Playing it Fast and Loose“ von Alejandro D. Otero (ca. 15 Min.) und die Featurette „Profiling the Reservoir Dogs“ – Ein einzigartiger Einblick in die kriminellen Köpfe der schillernden Figuren des Films“.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Welchen Decknamen bekommt der von Schauspier Steve Buscemi verkörperte Gangster im Film Reservoir Dogs – sehr zu dessen Missfallen – zugewiesen?

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendeschluss ist der 9ten Dezember 2022. Viel Glück!

Wovon handelt Reservoir Dogs? Nachdem ein sorgfältig geplanter Raubüberfall schiefgeht, sammeln sich die überlebenden Beteiligten in einem Lagerhaus. Mr. Orange (Tim Roth) ist angeschossen und wird von Mr. White (Harvey Keitel) gerade so am Leben gehalten, auch Mr. Pink (Steve Buscemi) und Mr. Blonde (Michael Madsen) treffen dort ein. Außer ihren Decknamen wissen die Kleinkriminellen nichts voneinander und sind dementsprechend misstrauisch. Schnell wird klar: Es gibt einen Maulwurf unter ihnen! Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen wird schließlich sogar ein unschuldiger Polizist (Lawrence Bender) gefoltert, während Verbrecherboss Joe Cabot (Lawrence Tierney), der den Anstoß für den Job gegeben hat, langsam ungeduldig wird und seinen Sohn, den „netten Eddie“ (Chris Penn) vorbeischickt.

RESERVOIR DOGS | 4K RESTAURIERUNG | Trailer Deutsch | Ab 01.12. 2022 auf 4K UHD, Blu-ray und DVD!



Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.