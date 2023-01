Felsig-steinige Oberflächen | Tutorial Tuesday

In nuce: Eine Institution der Digital-Production-News ist zurück: der Tutorial Tuesday! Aber nur diese Woche – präsentieren wir euch, wie ehemals im Wochenturnus, ein tolles Tutorial, dass euch dabei hilft, ein Gelände unter Zuhilfenahme einer prozeduralen Herangehensweise zu generieren. Zusammen mit V-Ray und einem, wie es in der dazugehörigen Videobeschreibung heißt, „vollständigen automatisierten Shading-Setup“, wird das Projekt angegangen. Das Video-Tutorial hat eine Gesamtlänge von knapp 20 Minuten, richtet sich an User von 3ds Max und V-Ray 6. Laut Videobeschreibung lassen sich die demonstrierten Arbeitsschritte auch auf Software wie Cinema 4D, Maya, Blender oder Render-Engies wie Redshift, Corona oder Cycles übertragen.

In toto: Wie hübsch anzusehende Gelände- und Felsoberflächen erstellen? Jonas Nöll, seines Zeichens freischaffender Shading und Lighting Artist, vermittelt Interessierten, wie sich hierzu eine Basis-Geometrie hochziehen lässt, sich dergestalt an Modifikatoren schrauben lässt, um Oberflächen um Details anzureichern. Im Verlauf des Videos vermittelt Jonas, wie sich Arbeitsabläufe automatisieren, Texturen professionell auf Oberflächen platzieren – und prozedurales Arbeiten zunutze machen lässt, um Shader miteinander zu kombinieren.

Wer ist Jonas Nöll? Jonas Nöll ist Alumnus Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, hat fast vier Jahre Berufserfahrung bei Pixomondo gesammelt (als Lighting-Schrägstrich-Shading-Artist und CG Lead). Derzeit ist der als freischaffender Artist tätig. Sein Fokus liegt auf Lighting, Shading und Look Development. In seinem Portfolio finden sich hochkarätige Filmproduktionen wie Iron Sky 2, Oblivion oder Red Tails, aber auch Werbeprojekte zu Marken wie Porsche, Audi, Coca-Cola oder Nivea. Weitere Informationen zu Jonas Nöll auf seiner Homepage.

V-Ray | PROCEDURAL TERRAIN | Fully Automated Shading Setup