Sony Pictures Imageworks | Sizzle Reel

In nuce: Das VFX-Haus Sony Pictures Imageworks hat ein über zweiminütiges Sizzle Reel veröffentlicht. In den Startlöchern stehende Filmproduktionen, an denen Imageworks beteiligt sind: der Sci-Fi-Actioner 65 (mit Adam Driver und Dinosauriern), die Fortsetzung Spider-Man: Across the Spider-Verse oder A Man Called Otto (mit Tom Hanks).

In toto: Im Sizzle Reel gibt es mitunter ein Wiedersehen mit: Schauspiellegende Sir Patrick Steward, Superschurke Sandman, den Superhelden aus dem Marvel-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, den Spinnenfrauen und -männern aus Spider-Man: Into the Spider-Verse, Doctor Stephen Strange (aka Sorcerer Supreme: der oberste Beschützer der Erde gegen magische und mystische Bedrohungen), den wildgewordenen Straußenvögel aus Jumanji: The Next Level, den extraterrestrischen Lebensformen aus Men in Black: International – und den vogelwilden Piepmätzen aus The Angry Birds Movie.

Weitergeklickt: Schauwerte aus der Welt des wohl berühmtesten Arachnophilen-Schrägstrich-Alliterations(Peter Parker!)trägers der Superheldengeschichte gehen hinter den nachstehenden Links ins Netz:

Imageworks Sizzle Reel | 2022