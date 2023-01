Bessere Partikelsimulation von Maxon?

Mit dem Release von Trapcode 2023.2 gehen Partikelsimulation und 3D-Effekte in die nächste (Entwicklungs)runde. Schnellere Ladezeiten, Performance-Verbesserungen … und sonst?

In nuce: Der Softwareentwickler Maxon hat Trapcode 2023.2 veröffentlicht – mit Fokus auf Performance-Verbesserungen und allgemein Optimierungen. Das geht aus einer Meldung hervor, die heute, am 19.01.2023, auf 80.lv veröffentlicht wurde. Bei Trapcode handelt es sich um eine Software, mithilfe der Partikelsimulationen und 3D-Effekte für Motions Graphics und Visual Effects realisiert werden. In der Meldung heißt es weiter, die Veröffentlichung geschehe im Tandem mit Maxons Updates zum Release von Red Giant 2023.2; Red Giant versteht sich als eine Reihe von Maxon-Werkzeugen.

In toto: Nachstehend folgen die wichtigsten Verbesserungen, die mit dem Release von Trapcode 2023.2 einhergehen.

Schnellere Ladezeiten: Soll sich vor allem auf das Hochfahren der Anwendung beziehen

Soll sich vor allem auf das Hochfahren der Anwendung beziehen Verknüpfte Null: Wie es in der Meldung von 80.lv heißt, soll es zu Performanceeinbußen gekommen sein, sosehr eine (mit Particular erstellte) Null über Expressions verknüpft wurde. Dadurch, dass die Verknüpfung zu einem Ebenensektor (Layer Sector) abgeändert wurde, soll das Performance-Problem behoben worden sein.

Wie es in der Meldung von 80.lv heißt, soll es zu Performanceeinbußen gekommen sein, sosehr eine (mit Particular erstellte) Null über Expressions verknüpft wurde. Dadurch, dass die Verknüpfung zu einem Ebenensektor (Layer Sector) abgeändert wurde, soll das Performance-Problem behoben worden sein. Physics Time Factor (PTF) und Turbulenzfeld: Sobald der sogenannte Physics Time Factor zusammen mit dem Turbulenzfeld (Turbulence field) verwendet wird, dürfte es performanter zugehen als bisher.

Sobald der sogenannte Physics Time Factor zusammen mit dem Turbulenzfeld (Turbulence field) verwendet wird, dürfte es performanter zugehen als bisher. Dynamischer Formularspeicher: Laut The Foundry stieg die Speichernutzung für eine Untergruppe langlebiger Partikel bei manchen Usern kontinuierlich an – Zulasten des Maschinenspeichers. Dieses Problem wurde behoben, respektive die Speichernutzung entsprechend begrenzt.

Quellen: 80.lv (Meldung von Theodore McKenzie), support.maxon.net (offizielle Bekanntmachung)