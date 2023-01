Quelloffenes Reviewing-Tool von DNEG?

In nuce: Der VFX-Dienstleister DNEG macht seine Playback- und Reviewing-Software xStudio quelloffen verfügbar. Das geht aus meiner Meldung hervor, die am 20.01. dieses Jahres von Dan Sarto auf awn.com veröffentlicht wurde. Es handelt sich hierbei um eine Beta-Version von xStudio. Laut awn.com eignet sich xStudio für unterschiedlichste Produktionsschritte – vom Filmset, bis zum Produktionsbüro, oder auch für remote Reviewing-Sessions.

In toto: Beziehbar ist xStudio über den GitHub-Account der Academy Software Foundation (ASWF), wird als Bestandteil der Open Review Initiative bereitgestellt. In der Meldung auf awn com heißt es weiter, xStudio sei im hohen Maße anpassbar, kann sowohl als Standalone-Player genutzt werden – als auch via C++-Plug-in-Framework oder die Python-Schnittstelle in Pipelines integriert werden. Dass User zudem auf eine umfangreiche, quelloffene Library zugreifen können, wird außerdem hervorgehoben.

Wer steckt dahinter? Die quelloffene Reviewing-Software xStudio wird, unter Leitung von DNEG, von einem technischen Lenkungsausschuss (technical steering committee) verwaltet. Das Komitee setzt sich aus Ingenieuren und Mitwirkenden aus der Community zusammen. In der Meldung wird Chas Jarrett, Senior VFX Supervisor und Creative Director bei DNEG, zitiert: „Wir ermutigen unsere Kunden, Branchenkollegen und Partner, xStudio zu nutzen und weiterzuentwickeln“; respektive betont Jarrett, man könne als Gemeinschaft (von xStudio) profitieren.

Academy Softwaer Foundation (ASWF): Hinter der Initiative steht der Gedanke der Vereinheitlichung – wie Digital Production auch am 9.08.2022 berichtetet hat. Die Open Review Initiative ist ein Sandbox-Projekt der Academy Software Foundation (ASWF); diese hat sich dem Aufbau eines vereinheitlichten, quelloffenen Toolset zwecks Playback, Reviewing und Projekt-Approval verschrieben. DNEG ist ein Gründungsmitglied der ASWF, welche 2018 unter dem Dach der Linux Foundation gegründet wurde. Weitere Infos auf aswf.io.

Ausblick: In den kommenden Monaten soll die Reviewing-Sofware itview des VFX-Hauses Sony Pictures Imagesworks quelloffen zugänglich gemacht werden.

Zurückgeklickt: Erst letzte Woche Donnerstag, am 19.01.2023, berichtete Digital Production darüber, wie Softwareentwickler Autodesk im Rahmen der Open Review Initiative seine Reviewing- & Playback-Software Open RV zugänglich gemacht hat.

Weitergeklickt: Zum GitHub von xStudio. Weitere Informationen xStudio sind auf dneg.com einsehbar.

Quellen: awn.com (Meldung von Dan Sarto), dneg.com/xstudio/ (offizielle Bekanntmachung)