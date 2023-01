Echtzeit-Rendering und Modeling-Tool im Doppelpack!

In nuce: Softwareentwickler Nevercenter hat Silo 2023 und Milo 2023 veröffentlicht; bei Silo handelt es sich um eine Modeling-Software, Milo hingegen versteht sich als Echtzeit-Renderer respektive Virtual-Reality-Viewer. Im Bundle sind die beiden Software-Angebote mit knapp 160 US-Dollar bepreist; verfügbar sind Silo und Milo sowohl für Windows- als auch Apple-Betriebssysteme.

In toto: Nachstehend sind die wichtigsten, neuen Funktionen aufgeführt. Die beiden Videos am Ende dieser Meldung vermitteln einen tiefergehenden Einblick der neuen Funktionen von Silo 2023 und Milo 2023.

Silo 2023: Mit der neuesten Version wird das prozedurale Modeling mit nicht-destruktiven Modifikatoren eingeführt. Diese Modifikatoren sind benutzerdefinierbar, beinhalten die Optionen Bevels, Extrusions, Kantenfaltung (edge creasing), Triangulation, Verformung (deformation) und weitere.

Milo 2023: Rüstet im Zuge des Releases auf die Unreal Engine 5 auf. Des Weiteren gesellen sich Verbesserungen zu Raytracing, volumetrischen Wolken, Global Illumination und Rendering hinzu. Nebst Lightbox- und Ringlicht-Lighting-Rigs (mit weichen Schatten zwecks Raytracing), sind dies die wichtigsten Neuerungen von Milo 2023.

Weitergeklickt: Zum offiziellen Internetauftritt von Silo und Milo bei Softwareentwickler Nevercenter. Am 8.10.2021 berichtete Digital Production über die Veröffentlichung des Vorgängers Silo 2021.3 – mitsamt Array-Replicate-Tool und Randomisierungs-Funktion. Wenig später, am 3.09.2021, war uns der Release von Milo 2021.2 eine Meldung wert, denn über Verbesserungen hinsichtlich Rendering, Raytracing und ein neues Live-Turntable-Feature freuten sich Userinnen und User.

Quelle: 80.lv (Meldung von Gloria Levine)

Silo 2023 Released With Major New Feature: Non-Destructive Modifiers



Milo 2023.0 — Now on UE5, Plus Two Powerful, New Lighting Rigs!