Der Kampf mit den Covenant geht in Serie: Das kanadisch-stämmige VFX-Haus Redefine schickt den Master Chief in den Sternenkrieg.

In nuce: Der VFX-Dienstleiser Redefine (Eigenschreibweise: ReDefine) hat ein VFX-Breakdown zur Streaming-Serie Halo veröffentlicht – inklusive Sci-Fi-tastischer Schlachten zu Luft, zu Boden und in der Ego-Perspektive.

In toto: Wie in der Game-Vorlage erzählt die Halo-Serie den kriegerischen Konflikt zwischen Menschen und einer außerirdischen Zivilisation namens Covenant (dt. etwa Bund oder Bündnis). Dramaturgisch holt Halo seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Melange aus Action und Drama ab. Die Serie spielt in einem spekulativen 26ten Jahrhundert. Protagonist ist John-117, alias Master Chief, der ikonische Held aus der Videospielreihe. Anzusehen ist die Serien-Adaption der beliebten Ego-Shooter-Games beim Streaming-Service Paramount+.

Zu Redefine: Seinen Sitz hat das VFX-Haus Redefine in Kanada; das Unternehmen verfügt über drei Standorte: in Montreal, London und Mumbai. Zu Redefines Portfolio gehören die Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi (mit Ewan McGregor), der Actioner Ambulance von Regisseur Michael Bay, oder die Slasher-Neuauflage Scream von den Regisseuren Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett. An den Fortsetzung Scream VI und der Disney-Streamingserie American Born Chinese sitzen die VFX-Expertinnen und -Experten aktuell. Zum Webauftritt von Redefine.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit berichtete Digital Production wiederholt über die spacigen Visual Effects von Halo; diese präsentieren wir nachstehend:

ReDefine | Halo VFX Breakdown