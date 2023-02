In nuce: Das Produktionsstudio Goodbye Kansas hat einen VFX Breakdown zum kommenden Videospiel Dune: Awakening veröffentlicht. Goodbye Kansas realisierte zum MMO (Massively Multiplayer Online Game) den Ankündigungstrailer (siehe unten).

In toto: Dune: Awakening basiert dabei sowohl auf der Buchvorlage von Autor Frank Herbert als auch auf der jüngsten, filmischen Adaption von Regisseur Denis Villeneuve. Das Videospiel befindet sich aktuell bei der norwegischen Firma Funcom in Entwicklung, die sich auch schon für die Games Conan Exiles, Dune: Spice Wars, Mutant Year Zero: Road to Eden, Moons of Madness, The Longest Journey und Dreamfall: The Longest Journey verantwortlich zeichneten.

Weitergeklickt: Leserinnen und Lesern der Digital Production sind die Kreativköpfe hinter Goodbye Kansas Studio nicht unbekannt. Zuletzt am 8.11. dieses Jahres berichteten wir über einen VFX Breakdown zur Buchverfilmung Birds of Paradise, respektive in der DP 05 : 2021 (auf Seite 30) bat Redakteur Patrick Poti unter anderem Regisseur Emnet Mulugeta, CG Supervisor Alexis Andersson, VFX Supervisor Henrik Eklundh und Executive Producer Jan Cafourek zum Gespräch über den Vorschau-Trailer zum Videospiel Assassin’s Creed Valhalla.

Dune: Awakening, VFX Breakdown by Goodbye Kansas



Dune: Awakening Announcement Trailer