Lightworks 2023

Vorheriger Artikel

Und hier ist die Frühjahrsausgabe der DP! Diesmal mit an Bord: Emil / MaxR an der Filmakademie, Nuke 14 (inklusive Teil drei der besten Helferchen) und ein großer Workshop zum Thema BMD Cloud. Wer lieber über Projekte liest: Trixters Arbeit an Shehulk, eine Mundartkomödie in HFR und zwei ausgezeichnete Studentenprojekte von der HFF München.