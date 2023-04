FMX: Nachhaltigkeit, The Last of Us, Thor und vieles mehr

Und, schon gespannt auf die FMX? Falls nein: Wollt ihr euch Endling, The Last of Us, Thor, Entergalactic, und die Masterclasses von Ed Hooks und Craig Caldwell wirklich entgehen lassen?

Nachhaltigkeit hinter den FMX-Kulissen

Weniger als vier Wochen vor Veranstaltungsstart hat die FMX 2023 als von der KSS Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg klimafair zertifizierte Veranstaltung viele Schritte zur Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdruck in die Wege geleitet. Zu den konkreten Veränderungen im Bereich Ressourcen gehört es beispielsweise, dass Dekoration und Materialauslagen reduziert werden. Europäische Referent*innen werden soweit möglich ressourcenschonend mit dem Zug anreisen, bei der Buchung der internationalen Reisen soll zudem ein CO2-Ausgleich dabei helfen, die angefallenen Emissionen auszugleichen. Weitere konkrete Maßnahmen für Energie- & Wasserversorgung, Unterkunft, Catering, Einkauf, Eventmarketing & Öffentlichkeitsarbeit können hier nachgelesen werden.

Neue Programmhighlights!



EVOLVING-Panel über Nachhaltigkeit und Energieverbrauch

Im Panel „Evolving Research & Technology for a Minimized Footprint“ mit Volker Helzle (Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg), Michael McKenna (Final Pixel), Prof. Jan Adamczyk (Hochschule der Medien) und Ben Kent (Foundry) soll es um technologische Fortschritte gehen, die nachhaltige Medienproduktionen möglich und nötig machen – auch angesichts gesteigerter Rechenleistungen auf der einen und steigenden Energiekosten auf der anderen Seite. Immer mehr Produktionsfirmen haben in diesem Zusammenhang Berichte über ihre Umweltschutz- und Nachhaltigkeitspläne veröffentlicht. Dabei stellen sich eine Reihe von Fragen: Wie wird das Thema Nachhaltigkeit in die Ausbildung der nächsten Generation von Medienschaffenden eingeflochten? Welche Anforderungen werden an VFX-Dienstleister und Animationsstudios gestellt und sind diese nachvollziehbar? Ist Nachhaltigkeit neben Gehalt und Gleichberechtigung ein Kriterium, das bei der Arbeitgeberwahl berücksichtigt werden sollte? Zum Panel gehören kurze Input-Vorträge und der Austausch mit dem Publikum.

Philipp Nägelsbach über das Klimawandel-Game ENDLING – EXTINCTION IS FOREVER

Das preisgekrönte Spiel ENDLING – EXTINCTION IS FOREVER schafft es, das Bewusstsein für soziale und ökologische Probleme zu schärfen, die durch den Einfluss der Menschen auf die Natur entstehen. Die Spieler*innen begegnen diesen Problemen aus der Perspektive der letzten Fuchsmutter auf der Erde, die Nahrung und einen sicheren Platz für ihre Jungen finden muss. Der Produzent Philipp Nägelsbach wird über den Ansatz des Spiels sprechen, Probleme aus dem realen Leben in der Spielewelt effektvoll und emotional zu thematisieren.

Espen Nordahl (Storm Studios) über THE LAST OF US inklusive Zombie-Kussszene

Storm Studios war der kreative Dienstleister, der am längsten an den VFX der hochgelobten HBO-Serie THE LAST OF US arbeitete, das betraf alle Schritte von der frühen Vorproduktion bis hin zur endgültigen Abnahme von über 150 VFX-Shots. Storm half dabei, einige der anspruchsvollsten kreativen Aspekte der Serie zu definieren, darunter CG-Großaufnahmen von Infizierten, Cordyceps, CG-Stunt-Doubles und die berüchtigte Zombie-Kussszene. VFX Supervisor Espen Nordahl wird über den Designprozess und die Arbeit mit dem Quellmaterial des Spiels sprechen. Zudem wird er seine Leidenschaft für Plate-Aufnahmen thematisieren, auf deren Basis er an den VFX arbeitete, selbst wenn es sich um Szenen handelte, die vollständig mit CG umgesetzt wurden.

Carlo van de Roer (Satellite Lab) über das Beleuchtungs-Setup für THOR: LOVE AND THUNDER

PlateLight von Satellite Lab ist ein System zum gleichzeitigen Filmen separater Beleuchtungs-Setups am Set, die in der Postproduktion zur Kontrolle der Live-Action-Beleuchtung kombiniert werden können. In diesem Talk von Carlo van de Roer geht es darum, wie PlateLight bei den Dreharbeiten zu THOR: LOVE AND THUNDER für die „Mond der Schande“ und „Endgame“-Sequenzen eingesetzt wurde, um die Position und Bewegung der Sonne und die interaktive Beleuchtung zu steuern. Satellite Lab wird dem FMX-Publikum einen Einblick in die Arbeit zur Entwicklung seiner In-Camera-Techniken und Filmideen geben.

Immersive Literaturadaptionen HÖLDERLIN’S ECHO VR und SHAKESVR

Hannes Ralls HÖLDERLIN’S ECHO VR erkundet das Leben und Werk des berühmten Dichters durch ein animiertes Serious Game in VR, das in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen (Prof. Susanne Marschall, Co-Autorin/Regisseurin), der Hochschule der Medien Stuttgart (Prof. Stefan Radicke) und dem Hölderlinturm-Museum Tübingen entstanden ist. Rall arbeitet schon seit 2016 mit renommierten Partnern an animierten VR-Literaturadaptionen: Zu seinen bisherigen Projekten gehörten auch SHAKESVR und PERICLES mit dem Shakespeare Institute in Stratford-upon-Avon. Gemeinsam mit Prof. Susanne Marschall wird Hannes Rall Einblicke in die kreativen und technologischen Entwicklungs- und Produktionsprozesse der Projekte geben – und dabei auch auf die spezifischen Herausforderungen eingehen, die sich aus der Transformation von Literatur in Animation und Gaming ergeben.

Mark Edwards (DreamWorks Animation) über DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH

DreamWorks Animation VFX Supervisor Mark Edwards widmet sich der ikonische Szene in DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH, in der der Wolf-Charakter zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Das FMX-Publikum kann in die Umsetzung dieses modernen Märchens eintauchen – und zum Beispiel erfahren, was die Schlüsselmomente der Sequenz inspiriert hat und warum sogenannte Easter Eggs und Rückblenden für die Geschichte wichtig sind. Von den ersten Modellierungsentscheidungen bis zu den Compositing-Filtern: Edwards wird genau zeigen, wie die malerische Welt von DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH zum Leben erweckt wurde.

DNEG Animation-Kreativteam über Look und Stil von ENTERGALACTIC

DNEG Animation ist das Kreativteam hinter dem Netflix-Animations-Musical ENTERGALACTIC mit Kid Cudi. Bei der FMX sprechen sie darüber, wie es möglich war, den stilisierten Look des Projekts zu erzeugen. Die Kostümbildnerin Natasha Kanolik wird beispielsweise erläutern, was es alles brauchte, um die Entwürfe des Modedesigners Virgil Abloh in CG umzusetzen, während Animation Director Kapil Sharma darüber sprechen wird, wie sein Team einen Animationsstil entwickelt hat, der repräsenativ für die Show steht.

Masterclasses von Ed Hooks und Craig Caldwell

Mit den Masterclasses von Ed Hooks können FMX-Besucher*innen sowohl die Basics, als auch die Essentials erlernen: Ed Hooks’ zweiteilige Masterclass „Acting for Animators“ richtet sich an Professionals aus dem 2D- und 3D-Bereich, die glaubhafte Charaktere erzählen wollen, und Craig Caldwell gibt den Teilnehmenden von „Breaking the Story Formula“ das praktische Knowhow mit, die Regeln einer „guten Geschichte“ zu erkennen – und mit ihnen erfolgreich zu brechen.

Forum News

In der Folge finden sich die neuesten Zusagen aus den verschiedenen Forumsbereichen.

Recruiting Hub: Mack Animation , Milk VFX, Wētā FX .

Marketplace: Chaos, HP, Manus, Singarajan VFX, Synk, 3D Connexion.

Workshops: Avid, Escape Technology, VFX PICK STUDIO.