Hier kommt die neue DP!

DP 23:03

Hier ein paar Highlights:

The Beauty

Der FMX-Trailer dieses Jahr ist kein Unbekannter – und hat sogar schon einen Animago bekommen. Wir reden über Flossen, Fische, Houdini und Ekelplastik. (S. 6)

EMIL

Das europaweite Netzwerk für die nächste Generation von Extended Reality Projekten stellt sich vor – von Helsinki über Barcelona bis zum Animationsinstitut in Ludwigsburg! (S. 20)

What‘s New in Flame 2024

Jedes Jahr ein neues Flame – ist es ein Schwelbrand oder lodert da noch was? Wir schauen nach, was sich in Sachen Player, Silicone, Paint und Conform tut!

Blender 3.5

Der neue, große Release von Blender steht bereit – aber was sind die neuen Features? Was hat es mit den Haaren auf sich? Und Compositing im Viewport? Ab dafür!

3ds Max 2024

Mike Kuhn springt auf den 3ds Max Zug – und braust durch Arrays, STLs, Boolsche Modifikatoren, Aces und die neuen Animations-Tools. (S. 40)

Webgeneratoren sind ja lustig – haben aber viele Probleme. Wie schaut es aus, wenn sich Adobe der KI-Kunst annimmt? Ein Blick in die erste Beta! (S. 52)

Direct Modeling für Houdini

Modeling in Houdini klingt absurd – nichtsdestotrotz hat der „Modeler for Houdini“ von Alexey Vanzhula einiges zu bieten. Und wir zeigen euch, wie’s geht! (S. 68)

Landschaftsgestaltung mit Tyflow

Tyflow ist der „junge Wilde“ im 3ds Max Ökosystem – und im neuesten Update baut Tyson Ibele einfach mal so einen Landschafts-Generator. Kann man machen! (S. 76)

Blender Geometry Nodes

Wir bauen Wolkenkratzer aus Fotos – die Geometry Nodes machen es möglich – und sogar recht einfach. Wir zeigen euch die Stellschrauben! (S. 92)

Links zum Artikel: http://is.gd/blender_ cat

Die Timeline Tools von Foundry

Indie, Hiero, Studio – wir schauen uns im Zweiteiler den Rest der Nuke-Familie an, und wofür das gut ist und wo der Unterschied zum bekannten Nuke besteht.

Blackmagic RAW in FCP-X

Wer immer noch in Final Cut arbeitet, aber trotzdem BRaw bekommt, schaut in die Röhre – oder? Chris Hocking hat da einen Helfer gebaut – die Braw Toolbox. (S. 116)

Resolve auf dem iPad Pro

Techdemo oder Arbeitsgerät? Kann Blackmagic das iPad zum Schneidbrett machen, oder ist es doch nur Spielzeug? Wir testen, ob das Tablett die Laptops überholt! (S. 120)

The Puppet Groove

Stop Motion? Kennen wir. Zeichentrick? Kennen wir. Aber wie wäre es, das Ganze mit fettem Sound zusammenzuwerfen? Ein Musikvideo von Stefan Eling. (S. 126)