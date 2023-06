Keyshot World in Stuttgart!

Bock auf Keyshot? Dann schaut vorbei bei der KeyshotWorld in Stuttgart am 28. Juni!

Erlebt am 28. Juni 2023 atemberaubende Renderings, Animationen und neue

Realitäten in Keyshot – Es erwartet euch n der FILharmonie Filderstadt oder Online im Livestream ein spannendes Programm mit abwechslungsreichen Vorträgen u.a. von Camomile Studios, Bosch und Einmaleins – Büro für Gestaltung

Besucht auch die Fachausstellung rund umspektakuläres Echtzeit-Rendering in Filderstadt.

Exklusiv vor Ort bietet Inneo, der Veranstalter, in diesem Jahr neun Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Highlight sind die buchbaren 1:1 Sessions vor Ort – tauschen Sie sich mit unseren Experten über Ihre aktuellen Projekte und Anforderungen aus.

Alle Informationen zur Veranstaltung und die Anmeldung finden Sie unter

www.keyshotworld.de

Die Teilnahme ist kostenlos.