Mal wieder Zeit haben, um über Technik zu plaudern? Dann kommt vom 14. bis 16. November zur ICE Conference: Abends kostenlos online plaudern, sich inspirieren lassen und sehen, was draußen so los ist!

Die ICE-Conference 2023.II ist die zweite ICE-Veranstaltung in diesem Jahr – mit den Themen Media & Entertainment, Architecture/Engineering/Construction sowie Business. Alle Vorträge beginnen am frühen Abend ab 17:00 Uhr – man muss also keinen extra Urlaub nehmen.Die Speaker seht ihr hier und zur Registrierung kommt ihr auf ice.art. Wer die letzte Ausgbae verpasst hat: Hier gibt es eine Youtube Playlist der ersten Conference dieses Jahr.

Media & Entertainment / Tag 1

Creating 3D Worlds For Porsche, TerraX And Passion“ mit Matthias Bühler, Thomas Gronert und Arne Palluck sowie „Environment Work for Netflix‘ Bird Box Barcelona and Other Series“ von Martin Hall (CBS-VFX, Epic-FX).

Architektur & Ingenieurwesen / Tag 2

„My Journey Towards Sustainable GeoDesign“ von Kenneth Lindhardt (Ramboll) und „Arch-Viz: The Next Level“ von Markus Fix

Business / Tag 3

„Gaia – Procedural 3D Worlds – The Story and Business Vision“ von Adam Goodrich und Recruiting & Getting Into The 3D Industries In The Age Of AI“ (Podiumsdiskussion) (Moderation: Thomas Gronert, mit T. Feeney (talent-outpost.com), R. Lewis (rachellelewis.com), C. Caspers-Roemer (Trixter))

Als besonderes Schmankerl gibt es nach den Vorträgen die Möglichkeit, sich mit den Referenten auf Discord (hier geht’s zum Discord-Server) auszutauschen und Fragen zu stellen, Unklarheiten zu beseitigen oder einfach nur zu plaudern.