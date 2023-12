Dein Durchbruch in der Medienbranche!

Das Stipendium MGZstart des Mediengründerzentrum NRW geht 2024 in die nächste Runde: Bis zum 30. November 2023 können sich Existenzgründer:innen und junge Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die in der Medienproduktion tätig sind, bewerben. Dazu zählen die Bereiche Games, TV, Streaming und Kino, Web und XR. Wer eins der elf Gründungsstipendien erhält, entscheidet im Januar 2024 eine Jury. Alles zum Stipendium gibt’s hier https://www.mediengruenderzentrum.de/mgzstart/

Das bringt es auf den Punkt. Die Stipendiat:innen profitieren von 12.000 Euro Startkapital und Sonderkonditionen bei Partnern. In interdisziplinären, am Bedarf der Teilnehmer:innen ausgerichteten Seminaren und Coachings vermittelt das Programm systematisch, wie sich Unternehmen aufbauen, ausbauen und nachhaltig etablieren. Die Bandbreite des Stipendiums reicht von Brancheninsights über Unternehmensführung bis hin zur Vermittlung von betriebswirtschaftlichem und rechtlichem Know-how. Außerdem eröffnet das weit verzweigte Netzwerk des MGZ den Stipendiat:innen zahlreiche Türen zu erfolgreichen Studios, Unternehmen, Publishern, Sendern, Plattformen und Branchenevents. Die Bewerbung ist noch bis zum 30.11.2023 möglich.

Sie produzieren preisgekrönte Kino- und TV-Filme, Webserien, Games und interaktive Projekte. Sind beim Toronto Filmfestival, der Berlinale, dem Webvideopreis und der gamescom vertreten. Heißen augenschein Filmproduktion, bildundtonfabrik oder the Good Evil. Und haben eines gemeinsam: Sie alle waren Stipendiat:innen des Mediengründerzentrum NRW. Über 90 Prozent der Ehemaligen sind bis heute erfolgreich in NRW am Markt.

Erfolgreich in der Gamesbranche

Linda Kruse, Gründerin des Indie-Studio „The Good Evil" (https://thegoodevil.com) ist Alumna des Jahrgangs 2013. Über ihre Zeit bei MGZstart berichtet sie: „Es hat mir besonders gut gefallen, dass man wirklich interdisziplinär zusammenarbeitet und sich sehr schnell Synergien gebildet haben." Ihre Empfehlung: „Geh' zum Mediengründerzentrum, weil es dir einen guten Start ermöglicht."

Donnerstag, 2.11.23 um 18:00 Uhr

Mediengründerzentrum NRW, Raum 314/315

Schanzenstraße 28, 51063 Köln

Donnerstag, 23.11.2023 um 18:00 Uhr

Meeting-ID: 839 9878 3407

Kenncode: 950008

Zudem besteht ab sofort jeden Dienstag von 16:00 bis 17:00 Uhr die Möglichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen. Zu allen Info-Terminen ist eine Anmeldung erbeten unter info@mediengruenderzentrum.de.

Wertvolle Kontakte in der Medienbranche

In wenigen Branchen sind Kontakte für den Erfolg so wichtig wie in der Medienbranche – nicht nur zu Auftrageber:innen, sondern vor allem zwischen Branchenkolleg:innen. Nur, wer immer up-to-date ist, Netzwerke aufbaut und seine Erfahrungen teilt, kann in der Medienbranche langfristig bestehen. Deshalb versteht sich das Mediengründerzentrum NRW in mehrfacher Hinsicht als Netzwerkbetreiber und -entwickler.

Rainer Weiland, Geschäftsführer des MGZ: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind zielgerichtete Förderungen für Newcomer extrem wichtig. Mit unserem Stipendium leisten wir einen an der Praxis und den Markenentwicklungen orientierten Input. Und das seit 2006 sehr erfolgreich: Mehr als 200 unserer Alumni – über 90 Prozent der Absolvent:innen – sind bis heute im Medienmarkt präsent – mit starken Unternehmen, innovativen Projekten und preisgekrönten Produktionen.“

