Stellenanzeige: VFX Producer in Festanstellung (m/w/d)

"Outside the Club" sucht Verstärkung: Ein Vollzeit VFX-Producer/in in Festanstellung. Wer hat Lust?

Outside the Club ist ein Visual-Effects-Studio und Filmproduktion mit Sitz in NRW. Wir produzieren Spielfilme und Serien wie bspw. die Mystery-Serie Wishlist, die mit dem Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, sowie den Amazon Original Spielfilm „Trunk – Locked In“.

Als VFX-Studio machen wir fast ausschließlich Fiction, schwerpunktmäßig Kino und Streaming. (How to Sell Drugs Online (Fast), Die Wespe (Sky), Love Addicts (Amazon Studios), Der Scheich (Paramount+), Haus Kummerveldt und Almania (ARD Mediathek).

Wir suchen ab sofort einen talentierten VFX Producer (m/w/d) in Vollzeit (Teilzeit in Absprache möglich). Die Stelle ist eine unbefristete Festanstellung. Wir wollen gemeinsam etwas aufbauen und sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.

Als VFX Producer wirst Du eine zentrale Rolle in der Koordination unserer VFX-Projekte einnehmen. Es ist wichtig, dass Du Spaß daran hast, eigene Strukturen im Team mit aufzubauen und eine Leidenschaft für Genrefilme mitbringst. Unser Sitz ist in Wuppertal, aber keine Angst, ein Umzug ist nicht notwendig. Die Stelle ist zu 60-80% remote.

Aufgaben:

Verantwortung für die Planung, Koordination und Überwachung unserer VFX-Projekte

Erstellung von Budgets in Zusammenarbeit mit unserem VFX Supervisor

Kostenkontrolle während des gesamten Produktionsprozesses

Kapazitätenplanung unseres Inhouse-Teams (6 VFX-Artists), Buchung von ext. Freelancern

Sicherstellung der Einhaltung von Zeitplänen

Kommunikation und Zusammenarbeit mit Auftraggebern, um eine reibungslose Projektdurchführung sicherzustellen

Dein Profil:

Erfahrung in der VFX-Produktion in einer vergleichbaren Position

Gute organisatorische Fähigkeiten und die Eigenschaft, komplexe Projekte effizient zu planen und zu koordinieren

Starke Kommunikations- und Teamfähigkeit

Bereitschaft, Dinge in die Hand zu nehmen, eigene Strukturen im Team aufzubauen und den Wunsch, sich sein Arbeitsumfeld mit zu gestalten.

Unser Angebot:

Eine spannende und kreative Arbeitsumgebung mit vielfältigen Fiction-Projekten, schwerpunktmäßig für Kino und Streaming

Vollzeittätigkeit (40 Std./Woche), Teilzeit ggf. möglich

Junges, talentiertes Team, 8 Leute, Durchschnittsalter Anfang 30

Remote Work (ca. 1-2 Tage/Woche Büro, sonst Home Office)

Flexible Arbeitszeiten, keine unbezahlten Überstunden, faire Bezahlung

30 Urlaubstage / Jahr

Hervorragende Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens

Wir sind immer auf der Suchen nach kreativen Menschen mit der gemeinsamen Liebe zum Film. Wenn du ein Teil unseres Teams werden möchtest, schreib uns gerne. Wir brauchen keine „formelle“ Bewerbung. Schreib uns einfach ein paar Worte zu dir und dann vereinbaren wir einen Videocall: info@outsidetheclub.de

Filmografie / Portfolio: https://www.outsidetheclub.de/projects/