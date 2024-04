Renderman 26 ist da!

Hier sind die wichtigsten Highlights von RenderMan 26: RenderMan XPU erhält umfangreiche Updates, die die Lichtunterstützung, die Kamerasteuerung und die adaptiven Sampling-Fähigkeiten verbessern.

XPU wird bei Pixar für die Entwicklung von Looks verwendet und wird in Zukunft ein vollwertiger Renderer sein, der in jeder Situation für das endgültige Rendering verwendet werden kann. Die Einführung einer interaktiven Version des Denoisers mit maschinellem Lernen revolutioniert den Rendering-Workflow. Iterationszeiten werden reduziert und die Bildqualität während interaktiver Sitzungen aufrechterhalten.

Das Stylized Looks Toolset wurde aktualisiert.

Weitere Informationen zu RenderMan 26 finden Sie auf dieser Webseite.

Die kostenlose, nicht-kommerzielle Version von RenderMan 26 ist verfügbar , und wer Renderman in Deutshcland erwerben möchte, ruft bei DVE AS an 🙂