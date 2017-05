DIGITAL PRODUCTION 01 : 2015

Vorherige Ausgabe

Wie man mit Scan-Technologien viel Zeit und Spucke bei Projekten sparen kann, zeigen wir Ihnen im Fokus dieser DP-Ausgabe: Rayk Schroeder ist für Rise regelmäßig am Set mit dem LIDAR-Scanner unterwegs und erklärt, wie die Technik funktioniert und berichtet von den Erfahrungen mit den Scan-Daten bei der Arbeit für die TV-Serie "Borgia". Darüber hinaus haben wir die neue Scan-Technologien Zebedee von CSIRO und die Faro-Software Scene unter die Lupe genommen sowie mit ILM, Rodeo FX und 4DMAX über die Pipeline sowie den Scanner-Einsatz für Luc Bessons Filmkracher "Lucy" gesprochen. Weitere Film-Making-ofs: Der aktuelle Kino-Liebling "Guardians of the Galaxy" und "Die Biene Maja", die jetzt als 3D-Animationsversion über die Leinwand fliegt. Zusätzlich haben wir für Sie das Herbst-Update der Adobe-Videotools in der Creative Cloud und das japanische Geheimtipp-Tool Shade 3D getestet sowie die Entwicklung von Katana und seinen Einsatz bei SPI für "Spider-Man 2" angesehen. Workshops finden Sie in dieser Ausgabe zu den Themen Lightworks, Maya Muscles, Image-based Lighting, MoCatch und Performance Capturing.