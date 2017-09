Cinema 4D R19 ab jetzt verfügbar!

Der heiß erwartete Release 19 von Cinema 4D ist ab sofort im Maxon Online Shop und bei ausgewählten Händlern verfügbar. Wer die bisherigen Ankündigungen verpasst hat, kann sich die Feature Übersicht zur neuen Version hier ausführlicher durchlesen. Hier nochmal im schnellen Überblick, was euch in R19 erwartet:

Viewport Verbesserungen für Realtime-Darstellung von Tiefenunschärfe und Screen Space Reflections

für Realtime-Darstellung von Tiefenunschärfe und Screen Space Reflections MoGraph Erweiterung mit neuen Voronoi Fracturing Möglichkeiten und neuem Sound Effector

mit neuen Voronoi Fracturing Möglichkeiten und neuem Sound Effector Spährische VR Kamera zum Rendern von stereoskopischem 360°-VR Content, sowie Dome Projektionen

zum Rendern von stereoskopischem 360°-VR Content, sowie Dome Projektionen Polygonreduktion ermöglicht bessere Reduktion der Polygonenanzahl ohne Vertex Maps, Selektionen und UVs zu verzerren

ermöglicht bessere Reduktion der Polygonenanzahl ohne Vertex Maps, Selektionen und UVs zu verzerren AMD Radeon ProRender ist ab sofort in Cinema 4D integriert und ermöglicht zusätzliches GPU Rendering

ist ab sofort in Cinema 4D integriert und ermöglicht zusätzliches GPU Rendering Level of Detail für Game Assets zur Performance Verbesserung der jeweiligen Szenen

für Game Assets zur Performance Verbesserung der jeweiligen Szenen Neuer Media Core unter anderem mit nativer MP4 Unterstützung ohne QuicktTime

Preise und Verfügbarkeit

C4D R19 ist ab heute, dem ersten September 2017 über diese Seite für Windows ab Version 7 SP1 und maxOS 10.11.6 oder höher erhältlich. Das Angebot ist nach wie vor auf die vier Produkte Cinema 4D Prime, Broadcast, Visualize und Studio verteilt. Preislich beginnt die Prime Variante mit 833 € , die Studio Version mit allen Features kostet 3570 €. Maxon hat Ihnen dazu eine Übersicht zum Produkt-Vergleich bereitgestellt. Für die kostenlose Studenversion, können sich Schüler und Studenten zudem hier registrieren.

R19 in aktueller DP-Ausgabe

Nicht nur Cinema – auch die DP ist im neuen Gewand erschienen! Mit der aktuellen DP-Ausgabe 05 : 17 richten wir unseren Blick auf Pipelines, Frameworks und Förderungen. Dabei haben wir uns auch die neuen Features von Cinema 4D tiefgehend angeschaut. Was sonst noch alles in der Ausgabe steckt, können Sie sich hier anschauen! Wer am 7./8. September in München am Gasteig ist, kann das Maxon Team auch auf unserer animago AWARD & CONFERENCE treffen. Die Aussteller Exhibition ist kostenlos!